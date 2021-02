Il trace un passage pour piétons à son épouse handicapée et écope d’une amende

Laurie Phillips, un psychothérapeute à la retraite de 78 ans, en a eu assez de demander encore et encore qu’un passage pour piétons soit installé près de son domicile, à un endroit qu’il estimait dangereux. Avec des voisins, il a décidé de tracer un passage pour piétons afin que son épouse handicapée puisse traverser sans souci. Ce geste lui a valu une amende de près de 150 €.

Depuis plusieurs années, Laurie Philipps, 78 ans a fait de nombreuses demandes au conseil municipal de Dorset, où il habite, afin qu’un passage pour piétons soit installé près de son domicile. Malgré l’insistance de ce psychothérapeute à la retraite, les autorités n’ont jamais donné suite à sa requête.

Pourtant, l’épouse de Laurie, Estelle se déplace en scooter pour handicapé et la traversée de la route est donc devenue dangereuse. C’est sans compter sur les enfants et autres voisins âgés qui s’exposent eux aussi aux conducteurs imprudents dans ce quartier.

Au boulot!

Le retraité a donc décidé de prendre les choses en main avec quelques voisins, et a tracé les lignes du passage pour piétons à l’endroit où il le désirait. Il a rapidement constaté que les véhicules respectaient ce nouveau passage à niveau et que l’endroit était plus sûr de la sorte.

Sauf que les autorités communales ne l’ont pas entendu de cette oreille et ont convoqué le Britannique pour un entretien avec la police, lui qui a été accusé de causer des dommages potentiellement criminels. Il a écopé d’une amende de 145 € et a fait l’objet d’une enquête administrative, « une perte de temps » aux yeux de Laurie.

Une route plus sûre

« Ce passage à niveau a été parfaitement respecté et a rendu la route beaucoup plus sûre. Mes voisins sont venus me dire que c’était bien fait, mais la mairie s’en est mêlée. J’aurais pu me battre devant les tribunaux, mais cela ne vaut pas la peine. Tout ce qui m’importe, c’est de faire installer un passage pour piétons permanent pour améliorer la sécurité de tous », a détaille le pensionné.

Désormais, le courageux Britannique a donc décidé de lancer une pétition qui a déjà recueilli 100 signatures. Elle sera soumise au conseil municipal, qui décidera de sa viabilité. Un porte-parole des autorités locales a réagi: « La situation concernant les marquages illégaux a été traitée et nous pouvons confirmer que nous avons reçu une demande formelle pour l’installation d’un passage à cet endroit. Comme pour les autres demandes que nous recevons, nous l’évaluerons soigneusement afin de déterminer s’il est approprié de créer un passage formel ou informel à cet endroit. La sécurité reste, comme toujours, notre principale préoccupation. »