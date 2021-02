Emilie Dequenne et Yolande Moreau aussi en lice pour un César

Après Virginie Efira qui est en course pour le César de la Meilleure actrice, les actrices belges Emilie Dequenne et Yolande Moreau sont toutes deux en lice pour le César de la Meilleure actrice dans un second rôle.

Emilie Dequenne est retenue pour son rôle dans « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait », nouvelle exploration des sentiments amoureux d’Emmanuel Mouret, et Yolande Moreau pour son interprétation dans « La bonne épouse » de Martin Provost, dont l’histoire se déroule dans une école ménagère, où l’on apprenait jadis aux jeunes filles à devenir des épouses parfaites.

Yohan BONNET / AFP

Les deux Belges tenteront de se démarquer face à Fanny Ardant (Adn), Valeria Bruni Tedeschi (Eté 85) et Noémie Lvovsky (La bonne épouse).`

Un trio Mouret, Ozon, Dupontel, en tête des nominations

Une comédie sentimentale, une romance initiatique gay et de l’humour absurde: les derniers films des réalisateurs Emmanuel Mouret, François Ozon et Albert Dupontel forment le trio de tête des nominations aux César 2021.

Emmanuel Mouret fait la course en tête au terme de ce tour préliminaire, avec sa nouvelle exploration des sentiments amoureux « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait », 13 nominations, a annoncé mercredi l’Académie. Le dixième long-métrage du réalisateur de 50 ans devance d’un cheveu la romance gay « Eté 85 » de François Ozon, un cinéaste souvent nommé mais jamais récompensé, et la comédie « Adieu les Cons » d’un roi de l’humour décapant, Albert Dupontel, 12 nominations chacun.

Les trois long-métrages de tête sont nommés dans la catégorie reine du « meilleur film », aux côtés de deux autres: la comédie « Antoinette dans les Cévennes » de Caroline Vignal et le documentaire « Adolescentes » de Sébastien Lifshitz, qui a remporté fin janvier le prix Louis-Delluc, considéré comme le Goncourt du cinéma. Egalement très scrutées, les catégories meilleure actrice et meilleur acteur permettent notamment à Virginie Efira et Albert Dupontel pour « Adieu les Cons », à Camélia Jordana et Niels Schneider pour le film d’Emmanuel Mouret, à Laure Calamy pour « Antoinette » ou encore à Lambert Wilson pour « De Gaulle » d’espérer une récompense.

Une cérémonie le 12 mars à l’Olympia

Après une année très particulière, marquée par des mois de fermeture des salles pour cause de pandémie, les 4.292 membres de l’Académie ont dû faire leur choix parmi 125 films qui ont réussi malgré tout à sortir. Ils ont désormais jusqu’au 12 mars pour désigner les lauréats. La cérémonie aura ensuite lieu à l’Olympia, le soir-même, sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina Foïs en maîtresse de cérémonie, Laurent Lafitte et Blanche Gardin à l’écriture des sketchs.