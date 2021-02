Deux éboueurs sauvent une fillette enlevée par un délinquant sexuel

En Louisiane, la disparition d’une petite fille a été signalée le 7 février dernier, elle qui avait été enlevée par un membre de sa famille, enregistré comme délinquant sexuel. Grâce à cette alerte enlèvement, deux éboueurs ont identifié un véhicule suspect, l’ont bloqué, et ont prévenu les autorités, qui ont retrouvé la fillette en vie.

Ces deux Américains sont, en quelque sorte, des héros malgré eux. Ce lundi, Dion Merrick et son collègue faisaient leur ronde de nettoyage dans un quartier de New Iberia, en Louisiane, quand ils ont trouvé un véhicule suspect, au beau milieu d’un champ. « Je me suis demandé ce qu’une voiture comme cela faisait là », explique l’agent de propreté.

Ceux-ci font alors le lien avec une disparition signalée la veille. Une petite fille de 10 ans avait été enlevée par un membre de sa famille, enregistré comme délinquant sexuel. Un appel à témoins décrivait l’apparence de la fillette, ainsi que la voiture dans laquelle elle aurait été emportée de force, ce qui a permis aux deux Américains de réaliser ce qui se jouait dans ce champ.

Une intervention décisive

Les deux éboueurs ont alors décidé de positionner leur camion afin qu’il bloque la route à une éventuelle sortie du véhicule suspect, en attendant que la police ne les rejoigne sur place. Les officiers ont découvert, à l’intérieur de la voiture, la petite fille kidnappée. « Je remercie Dieu que nous ayons retrouvé la petite. C’est une bénédiction », a commenté Dion Merrick.

Dans le live réalisé par l’agent d’entretien, on entend d’ailleurs un policier le féliciter, lui et son collègue, ce à quoi Dion répond: « Je faisais juste mon devoir, je faisais juste mon boulot et j’ai croisé quelqu’un qui avait besoin d’aide. »

Une fierté immense

La société qui emploie ces deux héros qui, par leur action, ont peut-être sauvé une vie, a commenté: « Nous ne pourrions pas être plus fiers. Toute notre équipe travaille héroïquement pendant la pandémie, de façon discrète et professionnelle, au service de la communauté. Ce qu’ils ont fait là est une chose exceptionnelle qui pourrait très bien avoir sauvé la vie d’une petite fille. »

L’homme à l’origine de l’enlèvement, Michael Sereal 33 ans, a été interpellé par les autorités pour kidnapping, et pour ne pas s’être enregistré sur la base de données des délinquants sexuels. En 2006, il avait déjà été condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure d’âge.