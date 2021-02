Michelle Obama va animer une émission de cuisine

Ce 9 février, Michelle Obama a fait une annonce surprenante à sa communauté Twitter.

Elle a en effet annoncé qu’elle serait la vedette de la nouvelle émission de cuisine « Waffles + Mochi » diffusée à partir du 16 mars prochain sur Netflix. Un projet familial où l’ancienne Première dame invitera les « familles et enfants » à la joindre dans des « aventures à la découverte de délicieux plats » provenant des quatre coins du monde.

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY