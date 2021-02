Ils survivent 33 jours sur une île déserte après un naufrage

Après que leur bateau a chaviré, trois Cubains ont rejoint à la nage une île déserte sur laquelle ils ont vécu pendant 33 jours.

Ce mardi 9 février, les garde-côte américains ont annoncé avoir sauvé trois personnes échouées sur la petite île inhabitée d’Anguilla Cay, entre les Etats-Unis et Cuba. De nationalité cubaine, ces deux hommes et cette femme sont restés durant 33 jours sur l’île. D’après la chaîne WPLG, ils ont survécu en se nourrissant de noix de coco, de coquillages et de rats durant cette période.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

C’est en effectuant une patrouille de routine en hélicoptère que les garde-côte ont découvert les naufragés. « Nous avons été alertés par des drapeaux qu’ils avaient et par une grande croix qu’ils ont construite eux-mêmes », explique Mike Allert, le pilote de l’hélicoptère.

« C’est vraiment extraordinaire », s’est de son côté exclamé le lieutenant Justin Dougherty. « Je ne sais pas comment ils ont fait pour survivre. Je suis surpris qu’ils soient en si bonne forme ».

Les trois naufragés ont été transportés à l’hôpital.