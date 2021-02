Echangés à la naissance, ils rencontrent leurs parents biologiques 28 ans plus tard

Yao Ce a appris il y a peu qu’il était atteint d’un cancer du foie de stade avancé et qu’il n’avait plus que quelques mois à vivre. Cette terrible nouvelle a toutefois permis de réaliser qu’il avait été échangé à la naissance avec un autre bébé. 28 ans plus tard, il a rencontré ses parents biologiques.

Un homme de 28 ans a appris récemment qu’il était atteint d’un cancer du foie et qu’il n’avait malheureusement plus que trois mois à vivre, la maladie gagnant du terrain. La femme qui pensait être sa mère biologique a tenté de lui donner son foie pour lui venir en aide, mais les médecins ont alors révélé qu’elle n’était pas compatible avec son fils.

Cela a permis aux experts de découvrir, après un test de paternité, que Yao Ce n’était pas réellement le fils des parents qu’il pensait, et qu’il avait été échangé à la naissance avec un autre Chinois.

Suite à la découverte de cette erreur, Yao et ses parents ont intenté un procès à l’hôpital et ont obtenu un million de yens, soit plus de 130.000 €. Le tribunal aurait déclaré: « Cette erreur a entraîné une séparation de plusieurs décennies pour Yao et ses parents biologiques, l’hôpital leur doit cette compensation psychologique.

Réunion de familles

Depuis, les deux familles se sont rencontrées après avoir découvert la vérité et Yao et Guo ont pu célébrer leur anniversaire avec leurs parents biologiques pour la première fois en 28 ans. « Malgré cette découverte que nous avons faite il y a un mois, rien n’a changé dans l’attitude de mes parents à mon égard », a expliqué Yao.

Les mères de Yao étaient toutes deux en larmes lors de la réunion, rapporte le Global Times. La mère avec laquelle a grandi le jeune homme de 28 ans a indiqué: « Nous avons beaucoup investi dans l’éducation de Yao, et il est devenu un jeune homme qui a réussi ». Sa mère biologique a ajouté : « Nous espérons seulement qu’il pourra aller mieux. »