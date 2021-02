Que faire de son premier salaire ?

Vous l’attendiez depuis des années et il est enfin là. Après un premier mois de dur labeur, vous avez enfin touché votre premier salaire. Mais comment le dépenser ?

De nouveaux frais

Dans un premier temps, il est essentiel de faire le point sur votre compte en banque et vos dépenses. Qui dit premier travail dit également indépendance, et donc (parfois) de nouveaux frais à payer : logement, nourriture, transport, téléphone… Vous devez réfléchir aux différents frais qui arriveront inévitablement chaque mois et qui ont tendance à vite s’accumuler. Si vous avez déjà contracté de petits emprunts, c’est également le moment de les rembourser. Avec un peu de chance, il vous restera un peu d’argent dont vous pourrez disposer comme bon vous semble jusqu’à la fin du mois.

Investir et épargner

Ce n’est certainement pas l’option la plus sexy, ni celle à laquelle on pense en premier, mais c’est probablement la plus sage. Si vous flambez votre argent chaque mois, vous ne serez pas prêts pour faire face aux mauvaises surprises de la vie. Il est donc important de mettre une partie de votre argent de côté pour avoir un petit matelas de sécurité en cas de pépin. Epargner est également un excellent moyen d’investir dans ses projets futurs, comme des vacances de rêve, une voiture, voire l’achat d’une maison. Il est généralement conseillé d’épargner votre argent dès la réception de votre salaire, sans quoi vous serez tentés de l’utiliser dans le futur. Avec votre argent, vous pouvez également réfléchir à différents plans d’investissement, comme des assurances-vie par exemple.

Se faire plaisir

On ne vous incite pas ici à claquer tout votre argent dans une sortie au casino, ni à le dépenser dans le dernier modèle de télévision. Mais rien ne vous empêche de vous faire un peu plaisir avec votre premier salaire. Après tout, cela reste un événement spécial qui n’arrivera qu’une fois dans votre vie. Pourquoi dès lors ne pas marquer le coup avec ce petit achat coup de cœur que vous vous refusez depuis quelques mois ? Histoire de garder un souvenir physique de votre première paie.

Penser à sa pension

Le cap de la pension semble bien loin lorsqu’on commence à travailler, il n’est pourtant jamais trop tôt pour épargner pour cette dernière. En épargnant 81 euros par mois dès 18 ans, vous aurez récolté plus de 40.000€ lors de votre pension à 65 ans. Une très jolie somme qui, associée à votre pension légale de base, vous permettra de profiter d’une pension en toute tranquillité.