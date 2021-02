VIDEO. Son véhicule fait une chute de 20 mètres, il survit miraculeusement

Un Américain ayant fait une chute de plus de 20 mètres avec son véhicule s’en est miraculeusement sorti vivant.

Cette vidéo impressionnante nous vient tout droit des Etats-Unis, et plus précisément de la ville de Milwaukee. Alors qu’il roulait ce samedi matin sur une portion de route où il avait gelé, un véhicule est passé par-dessus la balustrade après avoir heurté un amas de neige pour tomber plus de 20 mètres plus bas!

« Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées, elles ont trouvé le pick-up rouge retourné sur la bande d’arrêt d’urgence. Deux citoyens étaient sur place et s’occupaient de l’occupant du véhicule », ont déclaré les autorités. Elles ont précisé que le conducteur était « conscient » et « ne montrait aucun signe de blessure ».

Un petit miracle lorsqu’on voit les impressionnantes images de la chute.

Update: Today at approximately 9:49a.m. MCSO responded to a one-car personal injury crash westbound I-94 just east of I-41 in the Zoo Interchange. A red pickup truck skidded off the East to the South Zoo Interchange ramp and landed in the direction of the I-94 westbound through