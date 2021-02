Le CEO de l’UZ Brussel critique la campagne de vaccination belge

Ce mardi, Marc Noppen, le CEO de l’UZ Brussel, a publié sur Twitter une petite pique envers la campagne de vaccination en Belgique.

La stratégie de vaccination dans notre pays ne finit pas de faire parler d’elle. D’un côté, on a ceux qui, comme la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, se réjouissent que « nous sommes (en Wallonie, ndlr) trois semaines à l’avance par rapport au programme initial ». De l’autre, il y a ceux qui critiquent la « lenteur » de cette campagne. C’est notamment le cas de Marc Noppen, le CEO de l’UZ Brussel.

Citant un article du Times sur Twitter, M. Noppen a rappelé que le « Royaume-Uni » arrivait à « vacciner 1.000 personnes par minute » alors que chez nous, nous nous réjouissions seulement « d’être en avance sur le programme ». « Sans commentaire », a-t-il également écrit.

Mais où en sommes-nous réellement en Belgique par rapport au reste du monde ? A l’heure actuelle, un total de 3,64 doses pour 100 habitants a été administré en Belgique. Si nous sommes loin d’Israël, champion hors catégorie (65,83), et du Royaume-Uni (18,86), nous sommes devant d’autres pays comme la France (3,13), le Canada (2,90), ou encore les Pays-Bas (2,42). De manière générale, nous sommes juste en dessous de la moyenne européenne qui est de 3,89 doses pour 100 habitants.

Il en va de même pour le pourcentage de la population ayant reçu au moins une première dose du vaccin. Avec 18,11%, le Royaume-Uni est loin devant d’autres pays européens comme le Danemark (3,44%), la Belgique (2,84%) ou l’Espagne (2,82%).

Le Royaume-Uni passe pourtant de bon à mauvais élève lorsqu’on s’intéresse au pourcentage de la population qui a reçu les deux doses de vaccin. Avec 0,76% de la population concernée ce 7 février, les Britanniques se trouvent derrière l’Espagne (1,68%), l’Allemagne (1,17%) et même la Belgique (0,81%).

Le Royaume-Uni a en effet pris le pari d’administrer le plus vite possible une première dose du vaccin à une grande partie de la population, avant de donner plus tard la seconde dose qui confère une protection optimale.

Une stratégie que Marc Noppen aurait voulu qu’on adopte en Belgique. « Lorsque votre système de santé est sur le point d’exploser, comme c’est le cas au Royaume-Uni, c’est la meilleure voie à suivre étant donné qu’on est partiellement protégé après une dose unique. Je voulais juste insister sur leur efficacité logistique », détaille-t-il dans un autre tweet, en réponse à un internaute.

Akkoord, maar hier de # single-dose vaccinaties per land. Wanneer je healthcare systeem op springen staat ( zoals in UK) is dit toch wel the way to go, denk ik ( gezien al partële protectie na single dose). Ik wou gewoon even wijzen op hun « logistieke » efficientie .. https://t.co/XAffQT8V1S pic.twitter.com/9mayGbH1Ug