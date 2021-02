La fête est finie à Dubaï où les contaminations explosent

Après avoir attiré des touristes du monde entier et laissé de côté les gestes barrières, Dubaï connaît une explosion des infections au coronavirus.

Ces derniers mois, Dubaï avait largement assoupli les restrictions liées à la pandémie pour attirer les touristes, une industrie dont l’économie de l’émirat dépend largement. Et ça a marché. De nombreux touristes, influenceurs et des célébrités ont passé les fêtes de fin d’année à Dubaï en « oubliant » souvent les gestes barrières qui sont toujours d’application chez nous.

Karim SAHIB / AFP

Des mesures trop tardives ?

Aujourd’hui, Dubaï s’en mord les doigts. Depuis quelques semaines, les cas d’infections au coronavirus sont en forte hausse. Fin janvier, les autorités avaient annoncé la limitation de certaines activités de divertissements et la suspension des opérations chirurgicales « non essentielles » pour laisser la place aux « cas urgents ». Elles ont également imposé des mesures de distanciation sociale plus strictes.

La semaine dernière, les autorités ont serré encore un peu plus la vis en fermant les bars et en limitant la capacité des cinémas, des hôtels et des centres commerciaux. Mais ces mesures ont sans doute été prises un peu tard. Selon CNN, 80.000 personnes ont été testées positives à la Covid-19 en janvier à Dubaï. C’est quatre fois plus qu’en novembre dernier.

Près de la moitié de la population est vaccinée

Les Emirats ont été parmi les premiers à lancer en décembre une vaste campagne de vaccination de sa population. Avec plus de 4,4 millions de doses administrées aux Emirats, qui comptent près de 10 millions d’habitants, le pays présente l’un des meilleurs taux de vaccination au monde après Israël.