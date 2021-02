David Goffin éliminé dès le premier tour à l’Open d’Australie

David Goffin (ATP 15) a été éliminé dès le premier tour de l’Open d’Australie par l’Australien Alexei Popyrin (ATP 114), bénéficiaire d’une invitation, mardi, à Melbourne. Goffin a manqué quatre balles de match pour s’incliner en cinq sets 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (8/6), 6-3. La rencontre a duré 3 heures et 43 minutes.

La rencontre a bien commencé pour Goffin, qui faisait d’emblée le break. Il s’adjugeait le set sur le service de son adversaire. Dans le deuxième set, un seul break suffisait à Popyrin pour revenir à une manche partout (6-4). Le troisième set était accroché. Un break de Goffin pour se porter à 2-4 était suivi dans la foulée d’un contrebreak de Popyrin. La manche se poursuivait au jeu décisif, où Goffin émergeait 6-7 4/7) et reprenait l’avantage.

Goffin a eu quatre balles de match

Le quatrième set semblait mener Goffin vers la victoire. Il sauvait trois balle de break à 2-1 et prenait le service de Popyrin pour mener 3-4. Ce qui lui permettait de servir pour le match à 4-5. Mais le Liégeois gaspillait ses deux premières balles de match et voyait Popyrin revenir à 5-5. Après une balle de set sauvée par Goffin à 6-5, on allait au jeux décisif. Menant 4/6, le N.1 belge héritait de deux nouvelles balles de match, sauvées par le jeune Australien qui remportait finalement le set 7-6 (8/6). Malgré ce coup dur, Goffin débutait bien la manche décisive, se portant à 0-2. Mais il perdait deux fois d’affilée son service et voyait Popyrin prendre l’avantage 3-2. Un avantage que l’Australien conservera jusqu’au bout, concluant la rencontre sur sa deuxième balle de match 6-3.

Deuxième fois en huit participations que Goffin est éliminé dès le premier tour

Il s’agissait du premier duel entre le natif de Rocourt et l’Australien sur le circuit professionnel. C’est la deuxième fois en huit participations que Goffin, 30 ans, prend la porte dès le premier tour de l’Open d’Australie. Le meilleur résultat du Liégeois à Melbourne est un quart de finale en 2017 perdu contre le Bulgare Grigor Dimitrov. En 2020, ‘La Goff’ avait été éliminé par le Russe Andrey Rublev au 3e tour. Popyrin, 21 ans, rencontrera au deuxième tour le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 91), vainqueur du Danois Mikael Torpegaard (ATP 193)