Bénabar donne des nouvelles rassurantes de Renaud: « il a trouvé une forme d’équilibre »

Dans une interview pour le Parisien à l’occasion de la sortie de son neuvième album « Indocile heureux », Bénabar s’est confié sur l’état de santé de son ami Renaud.

On y apprend que, lorsque Bénabar quitte Paris, il retrouve régulièrement Renaud, les deux hommes étant « amis » et « voisins ». « Il va bien, franchement. Quand je suis à Gordes, on se voit très souvent, car on est quasiment voisins et on a pas mal de potes en commun. On mange ensemble, on rigole, on chante des vieilles chansons », explique le chanteur de 51 ans.

Selon lui, Renaud « a connu des moments plus durs », mais Bénabar a « l’impression qu’il a trouvé une forme d’équilibre. Même si, comme tout le monde, la période lui pèse », poursuit l’auteur-compositeur.

Des nouvelles rassurantes donc, qui corroborent les propos de David Séchan, le frère de Renaud, en octobre dernier. « Il a repris le sport et les analyses sont bonnes. Ne reste plus qu’un seul problème : le tabagisme. Il a du mal à diminuer sa consommation », avait-il confié à Télé-Loisirs.