Les illusions d’optique font souvent le bonheur des réseaux sociaux. Des photos où l’on peut y voir tout et son contraire. Ainsi en est-il de cette image prise dans une forêt enneigée. Qu’y voyez-vous ? Un homme ou un chien ?

Selon que l’on regarde d’un œil distrait ou avec beaucoup d’intention, on peut en effet y voir un chien noir venir vers soi ou un homme vu de dos.

Il s’agit en fait de la première réponse, même si un homme vêtu de noir et portant un sac à dos aurait pu sembler être un premier choix.