The Voice France: ambiance entre Vianney et Amel Bent

« The Voice France », c’est reparti. Cette dixième saison a en effet été lancée ce samedi par une première soirée des auditions à l’aveugle marquée par de belles prestations et un clash entre Amel Bent et Vianney.

C’est notamment lors du passage de la Belge Mentissa, qui reprenait « New Rules » de Dua Lipa, que les piques ont commencé à fuser entre les deux artistes.

A la fin de sa prestation, c’est en effet Vianney qui a d’abord pris la parole: « Ecoute, moi je me suis retourné assez rapidement, c’était solaire parce que tu m’as donné la démonstration de ce que j’essayais maladroitement d’expliquer plus tôt, et je suis heureux qu’Amel se prenne la réalité en pleine tronche. Même si on a une immense voix, le fait de proposer quelque choses d’aussi subtil et sensible, d’un coup, c’est moderne, c’est solaire, c’est frais et j’entends quand même la grande voix ».

Un discours qui a fait rire Amel Bent mais qui a fait mouche puisque la jeune Mentissa a décidé de rejoindre l’équipe de Vianney.

« Tu ne m’en mets pas plein la tronche, hein ! Moi j’étais en mode ‘Vianney il est nouveau », a répondu Amel Bent. « Pardon mon Amel… tu ne l’as pas pris en mode blague? », lui a rétorqué le chanteur. « Ah non, on l’a senti en mode attaque personnelle », lui a-t-elle dit. Ambiance…

Sur Twitter, cet envoi de piques n’a pas manqué de faire réagir les internautes. « Amel Bent est très susceptible, elle est insupportable, dégagez-la TF1 », pouvait-on notamment lire. D’autres ont suivi : « Merci Vianney de remettre subtilement Amel Bent en place faut qu’elle arrête de se croire au centre c’est épuisant », ou encore « Je me sens con j’aime pas le chanteur Vianney mais j’apprécie beaucoup le coach il a l’air super intéressant, frais, humble et il est pas dans les faux compliments comment Amel Bent ou Jenifer avant ». Il semblerait donc que les internautes aient déjà choisi leur camp.