Il ne faut pas s’attendre à des grands mariages avant «quelques années»

Selon un expert britannique, il ne faut pas s’attendre au retour de grandes cérémonies de mariage avec des convives venant du monde entier avant « quelques années ».

On le sait, il faudra faire preuve de patience avant de retrouver un mode de vie « normal », tel qu’on le connaissant avant la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, le Dr Clare Wenham de la London School of Economics estimait qu’il ne fallait pas s’attendre à un retour à une vie normale avant au moins deux ans, le temps que des vaccins soient distribués dans le monde entier.

Pas de grands mariages avant plusieurs années

Une semaine plus tard, Tim Spector, professeur de génétique au King’s College de Londres a tenu des propos qui devraient déplaire à celles et ceux qui s’attendent à reprendre une vie tout à fait normale d’ici quelques mois.

« Je ne peux pas m’imaginer que nous allons soudainement à nouveau pouvoir organiser un festival sans restrictions. Je ne peux pas nous voir organiser des mariages immenses avec des convives venant du monde entier. Je pense qu’il faudra faire une croix là-dessus durant les prochaines années », a indiqué Tim Spector, dont les propos ont été repris par le DailyMail.

Petits groupes et gestes barrières

Selon ce professeur, durant les prochains mois, les Britanniques doivent s’attendre à continuer à faire les choses et à se rencontrer en petit groupe de six personnes maximum, tout en respectant les gestes barrières, le port du masque et le lavage des mains.

« Il est nettement plus sûr de boire une bière sur la terrasse d’un café qu’au domicile d’une connaissance »

La réouverture des bars et des restaurants pourrait se faire dès le mois d’avril au Royaume-Uni si la situation sanitaire le permet. Cette échéance n’inquiète pas Tim Spector. « Je pense qu’il est nettement plus sûr de boire une bière sur la terrasse d’un café qu’au domicile d’une connaissance. La plupart des établissements se tiennent scrupuleusement aux règles. Si les tables sont désinfectées correctement et que les clients maintiennent des distances de sécurité suffisantes, je n’y vois aucune objection », a souligné l’expert.