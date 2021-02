VIDEO. Un glacier se brise dans l’Himalaya : au moins 14 morts et 170 disparus

Au moins 170 personnes étaient portées disparues lundi dans le nord de l’Inde et 14 corps ont été retrouvés au lendemain de la rupture d’un glacier de l’Himalaya, qui a provoqué une crue éclair en s’effondrant dans une rivière.

«Au total, 15 personnes ont été sauvées et 14 corps ont été retrouvés en différents lieux jusqu’à présent», a tweeté le gouvernement de l’État de l’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde, au lendemain de la catastrophe.

Mais au moins 170 autres personnes sont toujours portées disparues, selon les autorités. Le chef de la police locale, Ashok Kumar, avait dimanche évoqué 200 disparus dans les seules centrales électriques.

Douze personnes ont été secourues dimanche dans un tunnel, mais de 25 à 30 individus sont toujours coincés dans un autre tunnel, a précisé Piyoosh Rautela, responsable de l’aide d’Etat aux victimes de catastrophes.

Un porte-parole de la police de la frontière indo-tibétaine (ITBP) a déclaré que deux cents sauveteurs mobilisés avaient repris les recherches dès le lever du jour lundi dans l’Etat de l’Uttarakhand.

Des centaines de militaires et paramilitaires épaulés par des hélicoptères et des avions militaires ont été dépêchés sur place pour participer aux opérations de secours.

Gushing water of #Dhauliganga #Chamoli avalanche, #WATCH | A massive flood in Dhauliganga seen near Reni village, where some water body flooded and destroyed many river bankside houses due to cloudburst. Casualties feared. team of @ITBP_official personnel rushed for rescue pic.twitter.com/264p8MoQho

— Utkarsh Singh (@utkarshs88) February 7, 2021