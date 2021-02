Le mercure va encore chuter cette semaine

Le temps sera très nuageux et froid ce lundi après-midi avec, par moments, quelques faibles chutes de neige, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce lundi, les maxima seront compris entre -5 degrés dans le nord du pays et 0 degré dans le sud. La vigilance restera de mise quant aux routes glissantes à cause de la neige ou de la congélation des portions de routes mouillées.

Jusqu’à -13°C cette nuit

Ce lundi soir et durant la nuit, le ciel restera très nuageux avec, par moments, de faibles chutes de neige. En fin de nuit, des éclaircies pourraient déjà se dessiner dans le nord du pays. Les minima varieront généralement de -3 à -10 degrés. Sous les éclaircies, les températures pourraient descendre entre -10 et -13 degrés. Les routes seront toujours glissantes à cause de la neige ou de la congélation de la neige fondue.

Il fera toujours très froid mardi

Mardi, la nébulosité restera abondante dans le sud-est du pays avec un risque d’un peu de neige ou de neige en grains. Ailleurs, le temps restera sec et le soleil sera de plus en plus présent en cours de journée. Il fera toujours très froid puisque les maxima seront compris entre -6 degrés dans le nord du pays ainsi qu’en Hautes Fagnes et -1 degré en Lorraine belge.

Un peu de neige possible mercredi

Mercredi, il y aura davantage de champs nuageux dans le sud du pays où un peu de neige sera possible. Dans le courant de la journée, de larges éclaircies alterneront avec des nuages. Les températures resteront négatives avec des maxima de -1 ou -2 degrés à la mer ainsi que dans l’extrême sud du pays, -2 à -4 degrés dans le centre du pays et en Campine et autour de -6 degrés en Hautes Fagnes.

L’IRM rappelle par ailleurs les conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau et attire l’attention sur le fait d’être attentif à tout symptôme de type « maux de tête » ou « envie de vomir » qui pourrait être dû à une intoxication au CO.