En thérapie, la série qui fait un carton sur Arte

En thérapie, l’adaptation française de la série israélienne BeTipul, a débuté jeudi dernier sur Arte. Depuis, elle ne cesse de faire parler d’elle.

Cette adaptation est la première série réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache, connus pour les films «Intouchables» et «Le sens de la fête».

En thérapie raconte l’histoire de Philippe Dayan (Frédéric Pierrot), un psychanalyste qui reçoit cinq patients au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris : une chirurgienne en plein désarroi amoureux (Mélanie Thierry), un couple en crise (Clémence Poésy et Pio Marmaï), une ado aux tendances suicidaires (Céleste Brunnquell) et un agent de la BRI traumatisé par son intervention au Bataclan (Reda Kateb). L’analyste, lui-même ébranlé, se questionne sur son métier et renoue avec son ancienne psy, Esther (Carole Bouquet), avec qui il avait coupé les ponts depuis plus de dix ans.

Un casting 5 étoiles

Si la série fonctionne si bien, c’est certainement grâce à son casting 5 étoiles. Car dans une série se déroulant à huis clos et simplement constituée de discussions entre un analyste et son patient, c’est le jeu d’acteur qui compte.

Mais la série séduit aussi par le message et les émotions qu’elle véhicule. Elle sonde les maux de l’âme des Français et exprime le choc qu’ils ont vécu après les attentats.

Le seul bémol de la série est peut-être justement son côté un peu «trop» français. Certains préféreront la version américaine, In Treatment, portée par Gabriel Byrne et diffusée en 2008 sur HBO. À quand une adaptation belge ?