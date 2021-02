Des experts du GEMS renoncent à leur compensation financière

Deux membres éminents du GEMS ont annoncé qu’ils allaient renoncer à leur compensation financière promise par le gouvernement. Marc Van Ranst et Erika Vlieghe s’en sont en outre pris à Georges-Louis Bouchez.

Les experts du GEMS, qui conseillent le gouvernement pendant cette crise sanitaire, doivent en effet recevoir des jetons de présence par réunion à hauteur de 50 € par heure. Mais Erika Vlieghe et Marc Van Ranst ont notamment décidé de renoncer à cet argent, notamment après une prise de bec de ce dernier avec Georges-Louis Bouchez via les réseaux sociaux.

Le président du MR avait en effet affirmé que les experts recevaient de l’argent pour leurs conseils aux autorités. Faux !, lui a répondu le virologue de la KU Leuven qui lui a en outre demandé des excuses.

« Peut-être devrions-nous être plus discrets et ne pas juger chaque décision politique immédiatement », a, de son côté, expliqué Erika Vlieghe à la VRT. « Mais le fait que Bouchez nous lie à une dépendance à l’argent me laisse sans voix. Un conseil consultatif se doit d’être indépendant. »

D’après la chaîne flamande, qui a interrogé le ministère de la santé et plusieurs experts, rien n’aurait en tout cas encore été payé.

« Je reçois trop d’e-mails qui me disent que je suis déjà trop bien payé, que je n’ai pas subi de pertes de salaire à cause de la crise et que je ne devrais pas toucher encore plus d’argent. Et c’est Bouchez qui en est l’instigateur », a ajouté Marc Van Ranst.