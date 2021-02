Cette série culte des années 90 pourrait faire son grand retour

Alors qu’une suite de « Premiers baisers » est en cours d’élaboration, ce serait au tour d’une autre série culte d’AB production de faire son grand retour !

Les chaînes jouent de plus en plus la carte de la nostalgie. Et les séries d’AB production, comme Salut les Musclés ou Le miel et les abeilles, ont marqué toute un génération qui serait ravie les retrouver à l’écran.

Une suite de « Premiers baisers » est déjà prévue. Et si l’on en croit les propos du producteur Jean-Luc Azoulay, la sitcom culte « Les filles d’à côté », diffusée entre 1993 et 1995 sur TF1, pourrait, elle aussi, faire son grand retour sur nos petits écrans. Il s’agirait d’une suite, un peu à la manière des « Mystères de l’amour ».

« Ce qu’ils sont devenus »

« Les personnages auront vieilli mais seront toujours les mêmes. On va raconter ce qu’ils sont devenus, et le fait qu’ils continuent à être amis et à se voir. L’ensemble de ces séries, c’est ‘amis pour la vie’», confie le producteur à Télé-Loisirs.

« Ça nous amuse et ça a l’air d’intéresser les chaînes », confie encore Jean-Luc Azoulay au magazine. « Il y aura une partie du cast de la première version et il y aura des nouvelles filles. Bradley Cole (alias Daniel le photographe, ndlr.) ne serait pas contre ».