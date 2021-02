Une entreprise belge participe à une triple greffe du visage et des mains à New York

Un jeune accidenté de la route, qui a reçu simultanément un nouveau visage et de nouvelles mains lors d’une opération mi-août, est en bonne santé et a retrouvé l’usage de ses mains, une première, a indiqué mercredi l’hôpital universitaire new-yorkais NYU où les greffes ont été effectuées. L’opération a pu être minutieusement préparée à l’avance grâce aux modèles imprimés en 3D de la société Materialise sise à Louvain.

Plusieurs dizaines de greffes du visage et des mains ont déjà été réalisées séparément, mais les deux précédents connus de transplantation simultanée se sont soldés par des échecs. Le premier patient à recevoir une triple greffe, à Créteil en avril 2009, était décédé de complications deux mois plus tard.

Dans le cas de Joe DiMeo, jeune homme de 22 ans originaire du New Jersey, l’opération de 23 heures réalisée le 12 août, n’a pas présenté de complications et le patient, qui a participé mercredi à une conférence de presse, est en bonne santé.

Victime d’une embardée après s’être endormi au volant de son véhicule en juillet 2018, il avait été brûlé au troisième degré sur 80% de la surface de son corps, perdant notamment lèvres et paupières.

20 opérations

Lors des quelque 20 opérations réalisées par la suite, les chirurgiens l’avaient également amputé de plusieurs phalanges. Mais même après cette série d’interventions, « la seule possibilité qu’il retrouve une bonne qualité de vie était d’envisager une greffe du visage et des mains », a expliqué le Dr Eduardo Rodriguez, responsable du projet, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Selon les analyses de l’hôpital NYU Langone, le patient, au système immunitaire fragilisé par les transfusions et les greffes de peau déjà réalisées, risquait le rejet avec 94% des donneurs. Mais avec le concours d’une association locale, Gift of Life, un donneur décédé compatible a été identifié.

Une équipe de 100 personnes

L’opération, qui avait été répétée une dizaine de fois, a nécessité six équipes chirurgicales différentes et près de 100 personnes au total. Les chirurgiens ont découpé le visage du donneur et prélevé plusieurs parties osseuses du crâne, des pommettes, du nez et du menton pour s’assurer d’un alignement satisfaisant sur la face de Joe DiMeo.

Sorti de l’hôpital après plusieurs mois de convalescence, le jeune homme peut déjà réaliser avec ses mains de nombreux gestes du quotidien.

Materialise, une entreprise belge

L’hôpital a reçu l’aide de Materialise pour cette greffe. La société de Louvain est spécialisée dans la création de logiciels pour l’impression 3D et a effectué d’importants préparatifs pour l’opération. Ces préparatifs ont duré au total quatorze mois.

« Premièrement, nous avons créé des images 3D virtuelles des bras et du visage du patient et du donneur », a déclaré Brigitte de Vet, vice-présidente de Materialise Medical. « Cela nous a permis d’élaborer le plan pré-chirurgical. Les chirurgiens se sont appuyés sur cela pour sélectionner l’ajustement anatomique le plus optimal ».

« De plus, nous avons également créé des pièces jointes imprimées en 3D, basées sur l’anatomie du patient et du donneur, qui ont été utilisées lors de l’opération. Ces pièces jointes personnalisées ont permis aux chirurgiens de travailler beaucoup plus précisément. De plus, l’opération s’est déroulée dans des délais très courts, grâce à notre contribution, elle a pu être effectuée beaucoup plus rapidement et avec plus de précision ».