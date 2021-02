L’espoir renaît pour l’horeca, une réouverture envisagée

Ce vendredi, un Comité de concertation particulièrement attendu se tiendra pour discuter de la planification d’un éventuel assouplissement dans certains secteurs, dont l’horeca. Certains estiment qu’une réouverture le 1er mars est envisageable, à certaines conditions…

Depuis quelques jours, les choses sont très claires pour les autorités: il n’y aura pas d’assouplissement annoncé ce vendredi pour l’horeca, à l’occasion du Comité de concertation. Toutefois, une planification d’une réouverture des bars et restaurants est à l’ordre du jour et pourrait survenir dès le 1er mars.

Paul Magnette envisage par exemple une réouverture partielle de ces établissements au début du mois prochain, comme il l’explique à nos confrères du Nieuwsblad: « Ils pourraient par exemple ouvrir à midi, sous certaines règles, où dès qu’il fera plus beau, on pourrait autoriser les terrasses. »

« Nous pourrions essayer certaines choses », poursuit le chef du PS. Même son de cloche du côté de Jan Jambon, qui estime que l’horeca doit être le prochain secteur sur la liste des assouplissements. Il évoque notamment la possibilité de différencier les cafés et les restaurants, même s’il est conscient que cela demanderait du boulot d’un point de vue juridique.

L’horeca urge les autorités d’agir

Du côté de la fédération horeca Bruxelles, on appelle le Premier ministre à « donner des perspectives avec une réouverture de l’horeca au 1er mars. Il faut pour notre secteur un soutien véritablement fort” qui passe par “une baisse de la TVA, de l’ONSS et du précompte”. “Seul ce soutien conséquent aidera à la relance et surtout à sauver les emplois de ce secteur en péril.”

La fédération des Brasseurs demande elle aussi aux autorités de déterminer une date de réouverture précise des cafés, après la pire année pour le secteur depuis la Deuxième Guerre mondiale. La consommation de bière en Belgique hors domicile a reculé de 50% entre 2019 et 2020, soit une baisse de près d’un demi-milliard de pintes.

Le secteur veut entamer le dialogue et «plaide pour que soit fixée au plus tôt une date de principe pour la réouverture des bars et des restaurants dès que les paramètres sanitaires le permettent». Selon la fédération, l’horeca en Belgique représente 180.000 emplois directs, plus de 200.000 emplois indirects et 60.000 indépendants.