Le Chili vaccine 140.000 personnes en une journée

Quelque 140.000 personnes ont reçu une injection contre le Covid-19 au cours de la première journée d’un programme de vaccination massive lancé mercredi au Chili, a annoncé le gouvernement.

Plus de 1.400 centres de vaccination ont été installés dans tout le pays, et plus d’un million de doses du vaccin du laboratoire chinois Sinovac ont été distribuées dans ces centres, sur un total de 4 millions de doses que le Chili a reçues la semaine dernière.

Au cours de la première journée, 140.412 personnes ont reçu une injection, « ce qui nous remplit de fierté et de joie et nous permet de nous trouver sur le chemin du progrès pour parvenir à vaincre le coronavirus », a déclaré dans un communiqué le ministre chilien de la Santé, Enrique Paris.

Le programme a commencé par les personnes âgées de plus de 90 ans. Il doit se poursuivre jeudi avec les personnes ayant entre 87 et 89 ans et se poursuivra quotidiennement selon des catégories d’âge décroissantes.

Avec le chiffre atteint lors de cette première journée du programme, le Chili a déjà vacciné au total plus de 209.501 personnes depuis qu’il a commencé le 24 décembre à immuniser ses personnels de santé après avoir reçu un premier lot de 154.000 doses du vaccin américano-allemand Pfizer/BioNTech.

5 millions fin mars

Le gouvernement espère avoir vacciné fin mars environ 5 millions de personnes, principalement les adultes âgés de plus de 50 ans, les personnels de santé et ceux des services essentiels de l’Etat. L’objectif du gouvernement est d’avoir vacciné en juillet plus de 70% de la population chilienne.

Le Chili compte actuellement une moyenne de 4.000 nouveaux cas quotidiens de contamination au coronavirus. Depuis l’apparition de la maladie, il a enregistré en onze mois plus de 735.000 contaminations et 18.576 décès, selon les chiffres officiels.