Une haie d’honneur pour une fillette de quatre ans restée huit mois à l’hôpital

Après huit mois d’hospitalisation loin de chez elle, Stella, une petite fille de quatre ans, a reçu un émouvant hommage de la part du personnel soignant lorsqu’elle a quitté l’hôpital.

L’année 2020 a été terrible pour Stella et sa famille. En mai dernier, cette petite fille de quatre ans originaire du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, a été testée positive à la Covid-19. À l’hôpital, les docteurs ont ensuite découvert qu’elle était atteinte de la myélite transverse aiguë idiopathique (MTA). Cette maladie immunitaire inflammatoire touche la moelle épinière. C’est la raison pour laquelle Stella se plaignait de fortes douleurs au dos et qu’elle avait l’impression que ses bras devenaient « flasques ».

Une réponse « hyper immunitaire » à cause du coronavirus ?

La fillette a été transportée d’urgence, en avion, à l’hôpital universitaire du Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Le docteur Barry Ramo qui s’est occupé d’elle a expliqué à la chaîne KOAT que le coronavirus pouvait déclencher une réponse « hyper immunitaire » chez certains enfants et que l’infection à la Covid-19 pourrait donc avoir été l’élément déclencheur de la maladie de Stella.

Hospitalisée pendant huit mois

La petite fille a passé cinq mois dans l’unité de soins intensifs pédiatriques de cet hôpital renommé. Ensuite, elle a été transférée pendant trois mois dans un établissement plus proche de chez elle. La semaine dernière, après avoir passé plus de huit mois loin de chez elle, Stella a quitté l’hôpital pour rentrer chez elle. Pour l’occasion, des dizaines de médecins et d’infirmières ont formé une haie d’honneur et ont applaudi la courageuse petite fille.

Une cagnotte en ligne pour aider Stella

Aujourd’hui, Stella va un peu mieux. Elle a commencé à retrouver l’usage de ses bras et sa mobilité s’est déjà améliorée. Néanmoins, les médecins craignent que la petite fille de quatre ans garde des séquelles de cette infection, comme c’est le cas d’environ 30 % des enfants atteints de la myélite transverse aiguë idiopathique.

Cassandra Yazzize, la maman de Stella, a lancé une cagnotte en ligne sur GoFundMe pour financer les besoins de sa fille. A l’heure d’écrire ces lignes, en quatre jours, elle a récolté plus de 30.000 $ de la part de 625 donateurs.