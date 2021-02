Des formations étonnantes qui offrent de nouvelles opportunités

Cefora, centre de formation de toutes les entreprises relevant de la Commission Paritaire (CP200), aide les chercheurs d’emploi à trouver un job en tant qu’employé grâce à une formation gratuite axée sur les métiers en pénurie. Cefora remarque une différence de popularité au sein des formations : si certaines sont immédiatement complètes, d’autres sont moins sollicitées. Pourtant, ces parcours sont des pistes intéressantes à suivre.

DIFFÉRENTS SECTEURS

Cefora organise des formations dans huit secteurs : IT, bureaux d’études et de construction, recrutement et sélection, administration, consultant en titres-services, support RH et management, marketing et communication,

vente et service client. Les formations sont organisées avec des partenaires, en fonction de leur expertise. Ce printemps commenceront de nombreuses formations comme celles destinées aux techniciens de chantier, aux

consultants en recrutement & sélection et aux consultants commerciaux. Ces formations ne sont pas encore complètes et offrent de belles perspectives d’avenir. La formation de technicien de chantier oriente le chercheur d’emploi vers un poste à responsabilité. Il devra en effet

savoir gérer une équipe sur le terrain. C’est donc un travail passionnant et stimulant car le technicien devra veiller à ce que tout se passe bien sur le

site : réalisation du chantier, respect des délais, budget, environnement

et règles de sécurité. Le consultant en recrutement & sélection devient le

maillon fort entre les entreprises et les candidats qui se présentent chez elles. Tout l’art de dénicher les bons candidats pour ses clients et les bons

postes pour les différents candidats. Un beau défi à relever !

Enfin, le conseiller commercial devra être persuasif et avoir la vente dans la peau. Cette formation lui permettra d’apprendre toutes les ficelles de la vente et de la prospection. Un métier tout sauf routinier.

UN CONCEPT COURONNÉ DE SUCCÈS

Cefora a recours à une méthode unique : la combinaison d’une formation, d’une mise en pratique dans une entreprise et d’un coaching professionnel

permettant de développer davantage les soft skills des chercheurs d’emploi. Les chiffres montrent qu’il s’agit là d’une combinaison gagnante :

trois chercheurs d’emploi sur quatre ayant suivi une formation chez Cefora décrochent un job d’employé. Avec un grand nombre de formations dans toute la Belgique, Cefora souhaite préparer les chercheurs d’emploi à

relever de nouveaux défis. Vous êtes aussi en quête d’un nouveau départ ? Découvrez l’offre complète de formations sur www.unjobdemploye.be.