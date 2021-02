La capacité d’adaptation, nouvel indispensable

Deux entreprises sur trois déclarent que la capacité d’adaptation est désormais la nouvelle compétence indispensable des travailleurs pour leur emploi actuel ou futur, conclut une enquête menée par l’Antwerp Management School (AMS) et l’entreprise de services RH Acerta auprès de 479 entreprises. Avant la crise du coronavirus, ce paramètre n’était pris en compte que par une entreprise sur quatre. Si, avant l’arrivée du Covid-19, 25% des employeurs travaillaient activement à la capacité d’adaptation de leurs collaborateurs, ils sont désormais plus du double (56%), observent Acerta et l’AMS. Selon 70% des employeurs interrogés, la caractéristique la plus importante des travailleurs ayant une grande capacité d’adaptation est de faire preuve de résilience face au changement. Les quatre autres caractéristiques qui forment le top 5 sont l’adaptation aux nouvelles technologies et procédures, la capacité d’acquérir de nouvelles compétences, la faculté d’assumer de nouveaux rôles ou de nouvelles fonctions au sein de l’organisation et la bonne gestion de l’incertitude et de l’ambiguïté.