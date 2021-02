Katherine Heigl réussit son retour dans Firefly Lane

Après son heure de gloire dans Grey’s Anatomy, Katherine Heigl avait enchaîné les échecs. Elle réussit cette fois son retour dans Firefly Lane (Toujours là pour toi), une comédie dramatique sur une amitié solide entre deux femmes, disponible demain sur Netflix.

Après les échecs des séries State of Affairs et Doubt, on peut dire que Katherine Heigl a réussi son retour sur le petit écran grâce à Netflix.

Dans Firefly Lane, l’actrice incarne Tully, une animatrice télé célèbre se sentant terriblement seule mais qui parvient parfaitement à le cacher. Elle donne la réplique à Sarah Chalke (Scrubs, How I met your Mother), qui interprète le rôle de Kate, sa meilleure amie très sage, brillante, mais transparente. La série retrace 30 ans d’amitié entre les deux jeunes femmes, une amitié qui va connaître des hauts mais aussi de nombreux bas.

Firefly Lane est adaptée du roman à succès du même nom de Kristin Hannah. On suit les aventures des deux amies durant leur adolescence, dans leur vie de jeunes adultes et enfin, durant la quarantaine.

Faussement légère

A priori, on pourrait la considérer comme une énième série feel good dont Netflix regorge. Mais sous ses airs très légers, Firefly Lane aborde des sujets plus lourds comme le viol ou le cancer. Ce côté plus dramatique nous rappelle la série This is Us, en version plus girly.

Sans être un chef-d’œuvre, la série vaut le détour pour son duo d’actrices, pour son esthétique lumineuse et pour son authenticité dans les moments plus dramatiques.