Steven Van Gucht donne trois raisons de garder l’espoir face au coronavirus

Il y a quelques semaines, nous pensions qu’un retour à la vie normale nous tendait les bras après plusieurs semaines de tendance à la baisse au niveau des indicateurs du coronavirus. Depuis, les nouveaux variants plus contagieux du virus sont passés par là et ont plombé le moral des Belges, encore plus s’ils travaillent dans un milieu fermé par décision gouvernementale. Mais cela ne veut pas dire que nous devons perdre espoir quant à un futur retour la normale. Interrogé par Het Laatste Nieuws, le virologue de Scensiano Steven Van Gucht donne trois raisons d’y croire.

Le nombre de vaccins va augmenter

Depuis maintenant plusieurs semaines, la livraison de vaccins des sociétés Pfizer et Moderna a été ralentie dans notre pays. Résultat, seule 0,15% de la population a reçu les deux doses des vaccins, ce qui nous place à l’avant-dernière place du classement européen. La situation devrait cependant s’améliorer, et vite. Pfizer a par exemple récemment affirmé que l’Union Européenne recevrait 75 millions de doses supplémentaires du vaccin. « Si, à partir d’avril, nous disposons de beaucoup plus de doses et que les conditions s’améliorent, tout ira mieux soudainement », assure Steven Van Gucht.

La diminution des hospitalisations

C’est une autre bonne nouvelle qui a été reprise par tous les médias belges ce lundi. Il y a seulement eu 73 admissions à l’hôpital ce dimanche, soit le nombre quotidien le plus bas depuis le 3 octobre dernier. Un chiffre qui confirme la tendance à la baisse des hospitalisations depuis plusieurs semaines. Même s’il y a encore du chemin à parcourir avant d’arriver au seuil des 75 admissions quotidiennes sur trois semaines qui permettrait d’envisager un assouplissement des mesures. « La tendance est légèrement à la baisse », confirme le virologue. « L’évolution de la moyenne hebdomadaire est relativement bonne, surtout quand on la compare sur le long terme ».

Le total des contaminations reste stable

Dernier point positif, et non des moindres, « l’augmentation observée (des nouvelles contaminations, ndlr), qui est de l’ordre de 10%, est pour l’heure majoritairement liée à l’augmentation des tests effectués », explique-t-il. Des propos confirmés par Yves Van Laethem ce mardi. « Il y a un lien entre l’augmentation du nombre de contaminations et l’augmentation du testing. Cela fait depuis la fin du mois de novembre que les nouvelles contaminations oscillent entre 2.000 et 2.500 par jour », a détaillé l’expert. Ce mardi, le taux de positivité était d’ailleurs stable à 5,5%. « Février et mars resteront des mois difficiles avec un équilibre fragile. Par contre, le variant britannique semble seulement causer 20% des contaminations actuelles. Et ça aussi, c’est une lueur d’espoir », conclut Steven Van Gucht.