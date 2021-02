Pour Emmanuel André, nous allons « vers un retour progressif des libertés individuelles »

Ce mardi, le virologue Emmanuel André était l’invité de la Première. L’occasion pour lui de faire le point sur la situation épidémiologique en Belgique. S’il a confié « en avoir marre comme tout le monde » de la pandémie, il a énoncé plusieurs éléments positifs qui nous permettent de mieux maitriser le virus.

« Le vaccin est arrivé et est en train d’être déployé », commence-t-il. Avant de poursuivre. « Les moyens que l’on met en place pour contenir cette épidémie, cela marche, même si cela ne marche pas assez. Mais malgré l’hiver, les variants, on voit que ça marche. Le système de testing et de suivi des contacts est beaucoup plus efficace ».

S’il assure que l’on va « vers un retour progressif des libertés individuelles », il n’est pas question de « brûler les étapes ». « On doit pouvoir rouvrir. Mais on ne doit pas le faire n’importe comment, simplement par besoins émotionnels. On doit le faire de façon rigoureuse en mesurant à chaque fois le risque et les conséquences car on ne peut pas en rester là. On ne peut pas se contenter du statut quo, ni en temps que médecin, ni en temps que virologue, ni en temps que citoyen », rappelle-t-il.

Un avis partagé par Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre, qui pointe également l’importance de la vaccination et des systèmes de tracing et de testing. « Si tout cela est bien utilisé, on pourra rouvrir progressivement. Donc utilisons les outils que l’on a à disposition pour pouvoir rouvrir ».