La Belgique, avant-dernière au nombre de vaccins administrés en Europe

Seule 0,15% de la population a reçu les deux doses du vaccin contre le coronavirus. Ce qui place notre pays au fond du peloton européen.

C’est un graphique publié par le site One World Data qui pose question sur la stratégie de vaccination en Belgique. Ce 30 janvier, l’équipe du commissaire corona annonçait que notre pays était « légèrement en avance sur le calendrier de vaccination initial ». Pourtant, en comparant le pourcentage de la population belge qui a reçu les deux doses du vaccin avec les autres pays européens, on constate que nous nous plaçons à… l’avant-dernière place. Avec 0,15%, nous sommes seulement devant la France, bonne dernière avec 0,07%.

Il est bon de préciser que d’autres pays européens se trouvent juste au-dessus de nous. C’est notamment le cas de la Slovaquie (0,17%), de l’Autriche (0,18%) et de la Suède (0,19%). Au sommet de ce classement, on retrouve le Danemark (1,42%), loin devant l’Italie (1,13%) et la Slovénie (1,12%) qui complètent ce podium.

Mais la stratégie de vaccination seule ne permet pas d’expliquer ces résultats. Depuis quelques semaines, notre pays reçoit moins de doses des vaccins Moderna et de Pfizer qu’attendus, alors que la relation entre l’Union européenne et le laboratoire AstraZeneca reste tendue. La situation devrait cependant s’améliorer dans les semaines à venir, en tout cas pour les vaccins Pfizer et Moderna.