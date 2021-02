Il veut vendre sa propre peau aux enchères

Tatoué de la tête aux pieds, David souhaite que ces dessins ne disparaissent jamais, même après son décès. Pour tromper la mort, il a donc eu l’idée de proposer sa peau lors d’une vente aux enchères.

«Mon corps tatoué est une œuvre d’art et je veux qu’elle me survive», explique David au quotidien 20 Minutes. Pour ce faire, le trentenaire suisse a décidé de proposer sa propre peau aux enchères. Le plus offrant pourra donc disposer, après son décès, de son enveloppe charnelle et l’exposer à sa guise.

« C’est un projet purement artistique », souligne David. « C’est une façon de faire durer cet art qu’est le tatouage ». Cette passion pour les tatouages, il la cultive depuis son adolescence. A seulement 13 ans, il se rend pour la première fois chez un tatoueur. L’aiguille fait naître un petit scorpion sur son épiderme. Depuis, les dessins et symboles se sont multipliés sur son corps : clowns aux allures diaboliques, symboles vikings ou satanistes, têtes de mort, araignées … Une œuvre qui lui a coûté entre 27 000 et 36 000 €, estime-t-il.

Une transaction qui serait légale

David compte débuter les enchères à 74.000€. Une somme conséquente, mais l’homme assure qu’il ne le fait pas pour l’argent. «Je n’ai pas de projet particulier si cette vente aboutit, mais en tant que père de famille, je saurai de toute façon quoi faire de l’argent», précise-t-il.

Contactée par le quotidien suisse, Me Valérie Junod, professeure de droit et spécialiste du droit de la santé, assure qu’une telle transaction serait bel et bien légale.