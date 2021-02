Henri PFR à l’hôpital pour une opération

Le DJ et coach « The Voice Belgique » Henri PFR a dû se rendre à l’hôpital pour y subir une opération qui devrait lui permettre de mieux respirer. « Ce n’est rien de grave », rassure l’artiste depuis son lit d’hôpital.

Henri PFR se retrouve enfermé à l’hôpital pour 24 heures. Il doit y subir une opération nasale qui devrait corriger ses problèmes de respiration.

« Je ne respire plus correctement depuis que je me suis cassé le nez six fois (oui, six fois !) », écrit le DJ de 25 ans sur Instagram, en légende d’une photo où il apparaît dans un lit d’hôpital, sourire timide et tenue de circonstance.

Ce n’est donc « rien de grave », tient à rassurer Henri PFR. « Mais ne vous étonnez pas si vous croiser un mec au nez robot dans les quinze prochains jours ! », s’amuse-t-il.