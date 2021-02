Vers une réouverture des bars et des restaurants en mars ?

Ce lundi, les chiffres du coronavirus sont encourageants. Il y a eu 73 admissions à l’hôpital ce dimanche, soit le nombre quotidien le plus bas depuis le 3 octobre dernier. Dans ce contexte, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR) a tenu des propos optimistes et rassurants ce matin à la radio.

Invité sur Bel RTL, le ministre a confirmé que la réouverture des coiffeurs sera bien au programme du Comité de concertation de ce vendredi 5 février. « En tout cas, je la mettrai sur la table, ça c’est clair ! », a déclaré David Clarinval.

. @grosfilley : la réouverture des coiffeurs cette semaine ?

➡️ « Je le mettrai sur la table ça c’est clair ! » #07h50 @BelRTL — David Clarinval (@DavidClarinval) February 1, 2021

« On peut espérer l’ouverture d’autres secteurs en mars »

Le ministre a également abordé la réouverture des bars et des restaurants. Même si, à ce niveau-là, il faudra encore faire preuve de patience. « On avait prévu que si on rouvrait les métiers de contact, il faudrait au moins attendre trois semaines. Raisonnablement, si tout va bien, on peut espérer l’ouverture d’autres secteurs en mars », a indiqué le ministre.

« Les chiffres sont positifs, on doit s’en réjouir »

Cette éventuelle réouverture de l’Horeca au mois de mars dépendra néanmoins de l’évolution de l’épidémie en Belgique. Bien qu’il reste prudent, au vu des chiffres actuels, David Clarinval se veut confiant.

« Au niveau des contaminations, on voit que c’est stable. Cela va dans le bon sens. Mais il faut être prudent car les variants ont une contagiosité plus grande. Les chiffres sont positifs, on doit s’en réjouir », a estimé le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME.