Kevin V. a entraîné sa fille de 6 ans dans sa chute du haut du viaduc

Mercredi dernier, Kevin V. se garait dans la bande d’arrêt d’urgence près du viaduc de Vilvorde. Agrippant sa fille de 6 ans, Cassandra, il s’est jeté du haut du pont, entraînant dans sa mort celle de son enfant.

» Il a tué mon enfant pour me faire du mal », a expliqué, au Nieuwsblad, Letty, la mère de l’enfant. « Par moments, je n’ai plus rien ma tête, plus une seule pensée. Et à d’autres, des larmes coulent sur mes jouent pendant que des souvenirs de Cassandra jaillissent de partout. »

Kevin V. (35 ans) ne parvenait pas à se remettre de la séparation avec Letty (34 ans). Et que son ancienne compagne se soit remise avec quelqu’un d’autre n’a pas arrangé les choses. Le père avait néanmoins la garde de l’enfant une semaine sur deux.

La semaine passée, il lui fait savoir que Cassandra n’aura bientôt plus besoin de cartable. Une phrase qui met en alerte Letty qui se rend alors à la police. Interrogé pendant de longues heures, il est finalement relâché. « Il n’y avait rien de concret. Nous devions le laisser partir », a expliqué Kristof Aerts du parquet d’Anvers.

Mercredi dernier, vers 3h du matin, il s’est garé près du viaduc, a enjambé la rambarde avec Cassandra dans les bras, puis s’est jeté dans le vide.

« La police est arrivée à 6 heures du matin », a expliqué Letty. « L’agent m’a expliqué que mon ex s’était suicidé et qu’il avait tué ma fille. Je me suis effondrée. »

« Derrière les apparences, il y avait un personnage sombre lorsque nous étions seuls. Il a été très dur avec mon fils (né d’une précédente relation). C’est l’une des raisons pour lesquelles notre relation a pris fin. »

« Plus besoin de cartable »

Lundi dernier, après avoir ramené Cassandra chez son père, le grand-père est revenu avec son cartable. « Selon Kevin, elle n’en avait plus besoin. »

A l’intérieur, Letty y découvre le pendentif qu’elle portait pendant sa grossesse, une broche, ainsi qu’une lettre où était écrit : « Chérissez-les. C’est ta faute ». Paniquée, elle prévient la police. Mais le magistrat lui dira qu’il n’y a aucun danger. « Si vous pensez qu’il n’y a pas de danger, alors j’accepte », lui a-t-elle répondu.

Aujourd’hui, elle n’en veut « ni à la police, ni à ce magistrat, ni à la famille de Kevin. Sa sœur est venue me voir hier, nous avons pleuré longtemps. Kevin est le seul démon dans ce drame. Il est le seul à blâmer. »

D’autant qu’il avait programmé des mails et des sms qui devaient lui être envoyés après sa mort. Elle pouvait y lire encore « C’est ta faute » ou « Tu ne mérites pas d’être mère ».