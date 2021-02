Il y a eu moins de 75 hospitalisations ce dimanche

Il y a eu 73 admissions à l’hôpital ce dimanche, soit le nombre quotidien le plus bas depuis le 3 octobre dernier, selon les derniers chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés lundi.

Entre le 25 et le 31 janvier, près de 114 personnes contaminées par le Sars-Cov-2 ont été admises en moyenne chaque jour à l’hôpital en Belgique, ce qui représente une diminution de 16% par rapport à la période de sept jours précédentes.

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s’établit à 1.787 (-7% sur une semaine), dont 322 en soins intensifs (-2%).

Le nombre moyen d’infections au coronavirus s’élève quant à lui à 2.259 par jour sur la période du 22 au 28 janvier, en hausse de 10% par rapport à la semaine précédente.

L’incidence s’élève à 263 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Ce taux est le plus faible dans les provinces de Namur et Liège (198/100.000) et dans le Brabant flamand (216), tandis qu’il est le plus élevé en Flandre occidentale (336), dans le Limbourg (332) ainsi que dans le Brabant wallon (283).

Le taux de reproduction est estimé à 0,90, contre 0,92 la veille. Au cours de la période du 22 janvier 2021 au 28 janvier 2021, 331.507 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 47.358 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 5,5%. On trouve les taux de positivité les plus importants parmi les 65 ans et plus (5,9%), devant les enfants de 10 à 19 ans (5,7%) et ceux jusqu’à 9 ans (5,4% de tests positifs).

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 710.153 cas de contamination ont été enregistrés en Belgique.

Le Covid-19 a coûté la vie à 21.092 personnes dans notre pays depuis l’apparition du nouveau coronavirus début 2020. Entre le 22 et le 28 janvier, 49,4 personnes en moyenne par jour sont mortes après avoir été testées positives, soit une baisse de 2% par rapport à la période de calcul précédente.

Selon les derniers chiffres de Sciensano, quelque 273.783 personnes en Belgique ont reçu une première dose du vaccin et parmi elles, près de 16.000 ont reçu une deuxième dose.