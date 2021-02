Un scénariste des « Simpson », considéré comme « LA personne la plus drôle dans chaque pièce », meurt du coronavirus

Marc Wilmore, connu pour son rôle de scénariste des « Simpson », est décédé ce 31 janvier des suites de la Covid-19.

Marc Wilmore, scénariste des « Simpson », a perdu la vie à l’âge de 57 ans ce dimanche à cause du coronavirus. C’est ce qu’a annoncé son frère, Larry Wilmore, dans un post publié sur Twitter. « Mon cher frère, Marc Edward Wilmore, est décédé la nuit dernière alors qu’il luttait contre la Covid et d’autres maladies qui le faisaient souffrir depuis de nombreuses années. Je t’aime petit frère », a-t-il écrit.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr — Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021

Marc Wilmore a commencé à travailler pour la série à partir de la saison 13 en 2002. Il aura écrit 12 épisodes au total, le dernier étant sorti en 2015. Il a notamment gagné en 2008 l’Emmy Award du meilleur programme d’animation pour son épisode « Eternal Moonshine of the Simpson Mind » (« Soupçons » en VF). M. Wilmore avait également collaboré avec d’autres séries américaines, comme « In Living Color » ou « The PJs ».

L’écrivain Michael Price, avec qui Marc Wilmore a travaillé à plusieurs reprises, a également rendu hommage au défunt sur Twitter. « Un autre talent immense est parti trop tôt. J’ai eu le privilège de collaborer avec Marc Wilmore sur trois shows (PJs, Simpsons, FIFF) ces 23 dernières années et c’était LA personne la plus drôle dans chaque pièce. Il est irremplaçable. Repose en paix mon ami ».