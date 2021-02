Louane remet en place Laurent Ruquier en plein direct

Ce samedi soir, Louane était l’invitée de l’émission « On est en direct » de Laurent Ruquier aux côtés de Jean-Luc Mélenchon.

Alors que ce dernier évoquait l’importance de l’éducation, Laurent Ruquier a invité Louane, qui n’a pas terminé ses études secondaires pour se consacrer à la chanson, à s’exprimer sur le sujet.

« Louane vous vouliez dire quelque chose », a-t-il lancé l’air de rien, faisant référence au passage de la chanteuse dans « On n’est pas couché » en 2015. A l’époque âgée de 18 ans, Louane avait annoncé avoir pris la décision de ne pas poursuivre ses études. « J’ai vraiment énormément de choses qui se préparent pour les mois à venir. J’ai à peine 18 ans, je touche mon rêve du bout des doigts. Je ne peux pas tout arrêter maintenant en me disant : ‘Je vais arrêter, et ça prendra aussi bien dans trois mois.’ J’en suis pas sûre », avait-elle déclaré.

Visiblement énervée que Laurent Ruquier évoque ce souvenir, la jeune maman a répondu sèchement à l’animateur français. « Ah non du tout, c’est bon on a déjà eu cette discussion ensemble, c’était il y a longtemps, on n’est pas obligé de revenir dessus ». Le présentateur jouera l’innocent en faisant semblant de ne pas comprendre la réaction de la chanteuse, mais il sera également remis en place par Jean-Luc Mélenchon. « Ce n’est pas la peine de ramener ça sans arrêt, c’est ça qu’elle veut dire. Vous insistez mon vieux ».