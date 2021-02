Le monde referme ses frontières face à la Covid-19

Face à la propagation de variants du coronavirus plus contagieux, les fermetures de frontières se multiplient même si par endroits, notamment aux USA, des signes de ralentissement de la pandémie apparaissent.

L’Allemagne a interdit à partir de samedi les entrées sur son territoire par voie terrestre, maritime et aérienne de personnes venant de cinq pays fortement touchés par les différents variants du Covid-19.

De son côté, la France ferme à partir de dimanche ses frontières aux pays extérieurs à l’UE et ses grands centres commerciaux.



Le Canada va aussi durcir les restrictions à l’entrée sur son sol, des mesures qui visent à « décourager les voyageurs » afin de freiner la propagation des nouveaux variants, a admis le Premier ministre Justin Trudeau.

Les Etats-Unis « respirent«

Aux Etats-Unis, en revanche, les nouveaux cas de Covid et les hospitalisations sont en baisse depuis deux semaines, même si le nombre total de cas positifs quotidiens est encore plus important qu’à l’été.



Selon les experts, les raisons de cette amélioration vont du respect des gestes barrières au fait que la période des fêtes, favorable aux rassemblements, est loin. Et, au moins dans certains Etats du pays, le virus a déjà contaminé une bonne partie de la population: l’effet de l’immunité jouerait aussi.



Il y a encore plus de 3.000 morts par jour, en raison du délai entre hospitalisations et décès, mais les courbes vont dans la bonne direction dans un pays où l’épidémie a déjà tué plus de 430.000 personnes.

« La période de voyages que le virus a exploitée est quasiment terminée », explique Amesh Adalja, du Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire.



Répit également à Rome où les musées du Vatican, qui incluent la célèbre Chapelle Sixtine, ont annoncé samedi leur réouverture à partir de lundi, après avoir été fermés pendant 88 jours en raison des restrictions liées à la pandémie. Il s’agit de la plus longue fermeture depuis la Seconde Guerre mondiale. Les visiteurs devront réserver à l’avance leurs billets et se verront attribuer des créneaux horaires d’entrée.

« 400 millions de doses »

En Norvège également, le gouvernement a annoncé samedi la levée de plusieurs mesures de semi-confinement à Oslo et sa région, prises le weekend dernier après la détection de cas du variant britannique du coronavirus dans une localité proche de la capitale.



Dans l’Union européenne, le vaccin d’AstraZeneca a été autorisé vendredi mais la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a maintenu la pression sur ce laboratoire, dont les 27 fustigent les retards de livraison. « J’attends de l’entreprise qu’elle livre les 400 millions de doses comme convenu », a-t-elle souligné.



Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, s’est empressé de déclarer qu’« une première livraison d’environ 3 millions de doses devrait être envoyée dans les tout prochains jours ».

AstraZeneca/Oxford est le troisième vaccin à être avalisé dans l’UE après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.



L’Agence européenne des médicaments (EMA) avait approuvé plus tôt dans la journée l’utilisation dans l’UE de ce vaccin pour les plus de 18 ans.

Bruxelles a adopté vendredi un mécanisme permettant de contrôler les exportations hors de l’UE des vaccins qui y sont produits et d’empêcher la sortie de doses destinées aux Européens.

« Echec moral »

Le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a pour sa part lancé une nouvelle mise en garde: « Si nous ne partageons pas, il y aura trois problèmes majeurs », a-t-il dit. « Un: échec moral catastrophique, deux: cela permettra à la pandémie de continuer à faire rage, et trois: une reprise économique très lente ».



Quelque 63% des doses administrées le sont dans les pays riches (Europe, USA et pays du Golfe) concentrant 16% de la population mondiale. Plus de 86,5 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 73 pays ou territoires, selon un comptage de l’AFP.



Parallèlement, les experts de l’OMS se sont rendus samedi à Wuhan (centre de la Chine) dans le premier hôpital à avoir accueilli des malades du Covid-19, au deuxième jour de leur enquête de terrain sur l’origine du coronavirus. Premier pays frappé par l’épidémie, la Chine est quasi-muette sur cette visite ultra-sensible politiquement pour Pékin, accusé d’avoir tardé à réagir face aux premiers cas de Covid.



La pandémie a fait plus de 2,2 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP samedi à partir de sources officielles.



Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (436.810), suivis du Brésil (222.666), du Mexique (156.579), de l’Inde (154.147) et du Royaume-Uni (104.371).