Lassé par les polémiques, Nicolas Bedos quitte les réseaux sociaux

Nicolas Bedos a annoncé qu’il quittait les réseaux sociaux à cause des nombreuses polémiques dont il était le centre.

Nicolas Bedos n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. Il le prouve régulièrement en s’exprimant sans filtre sur la pandémie de coronavirus. En septembre dernier, un de ces textes durant lequel il appelait les gens à « tomber malade » et « aller au restaurant » avait notamment fait polémique.

Au point qu’aujourd’hui, le réalisateur a décidé de quitter les réseaux sociaux, visiblement épuisé par toutes les polémiques dont il était l’épicentre.

« Me consacrer à mon travail »

« Voilà plusieurs mois que, tout au chagrin de la mort de mes parents, les réseaux sociaux servent de jardin en friche à mes rancœurs personnelles et colères impulsives, m’offrant une tribune plus ou moins efficace au fléau du politiquement correct qui menace très gravement nos arts non-essentiels et la liberté d’expression si chère à mes aïeux », écrit d’abord le réalisateur sur Instagram.

Avant de poursuivre. « Aujourd’hui, conscient des limites de l’expression directe et de la perversion médiatique qu’elle provoque, j’ai décidé de quitter les réseaux sociaux afin de me consacrer exclusivement à mon travail. Lui seul sera désormais autorisé à exprimer le regard que je pose sur notre société, nos stupeurs et nos doutes ».

« Adieu à tous »

Le cinéaste de 41 ans dénonce également la « violence » des réseaux sociaux qu’il « a détestée ». « Adieu à tous, et vivement la réouverture des salles obscures, vivement la réouverture d’un monde où la Culture se considère ». Il a également posté un message d’adieu sur son compte secondaire, intitulé Nicolas Bedos faux-cul. « Bon vent, sale mâle blanc ivre de ses privilèges », a-t-il écrit, le tout accompagné d’un doigt d’honneur.

Rendez-vous (normalement) le 14 avril 2021, avec la sortie d’« OSS 117: Alerte Rouge en Afrique noir », film dont il est le réalisateur, pour prendre des nouvelles du fils de Guy Bedos.