VIDEO. Quand Angèle reprend « Moi… Lolita », Alizée valide

Dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux, Angèle a interprété à sa manière le morceau « Moi… Lolita » d’Alizée.

C’était (déjà) il y a plus de 20 ans. Le 4 juillet 2000, une certaine Alizée se faisait connaître du grand public grâce à son tube « Moi… Lolita ». Un véritable carton qui va se hisser à la 31e place des singles les plus vendus en France.

Près de 21 ans plus tard, la chanson n’a pas pris une ride et elle a récemment été reprise par Angèle sur TikTok et Instagram. Et si cette reprise a suscité de nombreuses réactions positives de la part de la communauté de la chanteuse belge, le plus beau compliment est venu d’Alizée elle-même qui a affirmé être « fan » de cette interprétation.