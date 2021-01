Une nouvelle tournée pour les Spice Girls ?

Les Spices Girls repartiront-elles en tournée une fois la pandémie de coronavirus derrière nous ? Ce n’est pas impossible, selon Mel C.

En 2019, les Spice Girls avaient effectué leur grand retour avec une tournée qui avait beaucoup fait parler d’elle en Grande-Bretagne. Si depuis la pandémie de coronavirus a mis à l’arrêt les salles de concert, une nouvelle tournée des Spice Girls pour fêter le 25e anniversaire du tube « Wannabe » ne serait pas à exclure selon Mel C.

« Depuis que nous avons fait la tournée en 2019, je me dis : ‘Plus de concerts, plus de concerts’. Et, comme vous le savez, évidemment, ce n’est pas quelque chose qui va se passer cette année, malheureusement. Donc, encore une fois, on doit revoir tout ça », a-t-elle expliqué lors d’une interview pour le Pop Shop Podcast.

Pas de nouveaux morceaux

Avant de poursuivre. « Nous avons une communauté internationale de fans incroyable qui nous a soutenues tout au long de nos carrières. Nous travaillons donc sur certaines idées. Je ne peux pas en dévoiler trop, mais nous allons certainement vouloir célébrer ce 25e anniversaire. C’est fou. Nous sommes fiers de cet héritage et nous voulons le célébrer de la plus belle des manières ».

Mel C a également dévoilé que le groupe ne préparait pas de nouveau morceau, par peur de « faire quelque chose qui ne serait pas assez bon ».