Une enfant de quatre ans découvre une empreinte de dinosaure

Une petite fille de quatre ans a découvert une empreinte de dinosaure, vieille de 220 millions d’années, alors qu’elle se promenait sur une plage du Pays de Galles. Cette découverte pourrait aider les scientifiques à comprendre comment se déplaçaient ces anciens occupants de la Terre, se réjouit le musée national de Cardiff.

Il est impossible de savoir avec certitude à quel dinosaure appartient l’empreinte, longue de 10 cm. Mais les scientifiques tablent sur un animal haut de 75 cm, long de 2,5 m et qui se tenait sur deux pattes. Ils pensent également qu’il se nourrissait d’insectes et de petits animaux.

Selon une paléontologue du musée national, Cindy Howells, l’empreinte découverte compte parmi «les mieux conservées» de tout le Royaume-Uni. Elle sera bientôt exposée dans le musée.

