Des vaccins distribués en pleine nuit aux intéressés à cause d’un problème de frigo

Confrontés à un problème technique, des professionnels de la santé ont dû administrer en urgence des doses du vaccin Moderna.

Ce jeudi soir, des centaines de personnes, parfois encore en pyjama, ont fait la file devant deux hôpitaux de Seattle après qu’un réfrigérateur contenant 1.600 doses du vaccin Moderna contre le coronavirus est tombé en panne.

Plutôt que de jeter les doses, un appel a été lancé à la population désireuse de se faire vacciner. De nombreux habitants ont donc commencé à faire la file vers 23h pour profiter de ce « cadeau ». Et quelques heures plus tard, à 3h30 du matin pour être précis, toutes les doses du vaccin avaient été administrées, rapporte le New York Times.

« Nous sommes fatigués mais fiers », explique Kevin Brooks, le responsable des opérations dans un des deux hôpitaux. « C’était touchant de voir des grands-mères en chaises roulantes se faire vacciner à 2h du matin ».

Le journal américain précise que, suite à cet incident, tous les réfrigérateurs et congélateurs contenant des vaccins à Seattle ont été vérifiés.

Freezer malfunction leads to impromptu vaccine distribution in the middle of the night at multiple Seattle locations … news spread via social media with a mix of chaos and excitement for the 1,000+ doses. We got in line but missed out by a tiny margin. #JustPandemicThings pic.twitter.com/4KBIK2YiGz