Elle mange le placenta de son bébé dans un burrito

Une Anglaise de 27 ans a mangé le placenta de son enfant dans un burrito, affirmant entre autres que cela lui avait permis de récupérer plus vite après l’accouchement. Une affirmation qui n’est pas vérifiée par la littérature scientifique.

Ketrina Hill est une maman de deux enfants nés en janvier 2016 et avril 2020. Comme de plus en plus de mères de pays anglophones, elle a décidé qu’elle mangerait le placenta de son deuxième enfant, après avoir déjà fait cette expérience suite à son premier accouchement. Ketrina a donc choisi de le préparer dans un… burrito.

« J’ai lu beaucoup d’articles sur l’encapsulation du placenta mais je ne pouvais pas me le permettre financièrement. A la place, j’ai donc fait des recherches sur des gens qui l’avaient mangé », explique-t-elle à Lad Bible. « J’ai découvert beaucoup d’avantages, dont une récupération plus rapide, une diminution des chances de souffrir de dépression postnatale et une augmentation de la production de lait », assure-t-elle.

Aucune preuve scientifique

Il n’existe pourtant aucune preuve scientifique pour venir étayer ces supposés bienfaits. Un rapport de l’organisation de sages-femmes britanniques Royal College of Midwives a d’ailleurs conclu qu’« aucun des bénéfices rapportés de la placentophagie n’est étayé par des preuves scientifiques ». « À l’heure actuelle, aucune donnée probante ne suggère clairement que la consommation de placenta est bénéfique pour la santé humaine », indiquait également en octobre 2019 la Dre Jocelynn Cook, la directrice scientifique du Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada.

Avant de mettre en garde contre cette pratique qu’elle considère comme potentiellement dangereuse: « De plus, les méthodes utilisées pour préparer le placenta à la consommation, notamment sa cuisson ou sa déshydratation, ne sont pas réglementées. La manipulation et la stérilisation inadéquates du placenta comportent le risque de le contaminer de champignons, de virus et de bactéries nuisibles. La recherche scientifique montre qu’il existe des dommages à la fois potentiels et documentés liés à la consommation de placenta humain ».

Cette mise en garde avait visiblement échappé à Ketrina, qui a décidé de faire cuire à feu doux son placenta avec du bœuf, du fromage râpé et de la crème fraîche.