Un chauffard qui roulait à plus de 230km/h en fumant et buvant du Jägermeister arrêté

Quatre personnes ont été arrêtées après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant un conducteur roulant à plus de 230km/h sur une autoroute suisse.

C’est une histoire qui avait fait le tour de la presse suisse le mois dernier. Dans une vidéo partagée en masse sur les réseaux sociaux, on pouvait voir un homme, accompagné de trois amis, rouler à plus de 230 km/h (au lieu de 120 km/h) sur une autoroute suisse.

Comme si cela ne suffisait pas, on peut également le voir fumer et boire au goulot d’une bouteille de Jägermeister alors qu’il se trouve derrière le volant. D’après les informations de 20 minutes, les quatre amis se rendaient à Elm, dans le canton de Glaris, pour y faire de la luge.

Il risque de la prison

Ce 26 janvier, près d’un mois plus tard, la police suisse a annoncé avoir « identifié et arrêté » les occupants du véhicule. Les personnes arrêtées sont toutes de nationalité suisse et ont entre 20 et 23 ans. « Le conducteur fait l’objet d’une enquête pour de nombreuses violations du code de la route, et deux de ses compagnons pour leur complicité », a ajouté la police. La quatrième personne a, elle, été innocentée après son interrogatoire.

Le conducteur risque entre un et quatre ans de prison. Son permis pourrait également lui être retiré pendant deux ans minimum.