Le « silhouette challenge », le nouveau challenge « hot » qui enflamme les réseaux sociaux

C’est le nouveau challenge qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, vous avez peut-être vu le #silhouettechallenge fleurir sur le net, et plus particulièrement sur TikTok.

Ce challenge est assez simple. Il consiste à se filmer habillé et en pleine lumière, avant de se montrer nu ou en sous-vêtements sous une faible lumière. Pour y parvenir, vous devez éteindre toutes les lampes dans votre pièce, en laissant seulement passer un rayon de lumière par la porte entrouverte derrière vous.

Il vous reste alors à vous filmer avec le filtre « Vin Rouge » de Snapchat et le tour est joué! Si vous voulez vraiment jouer le jeu à fond, vous pouvez également placer un remix de la chanson « Put your head on my shoulder » de Paul Anka en fond sonore.

here’s a tutorial for anybody wanting to do the #silhouettechallenge pic.twitter.com/KnYuarZkBj — e. (@eral__) January 27, 2021

Il ne vous reste plus qu’à rejoindre les milliers de personnes qui ont déjà participé à ce challenge. Quitte à y ajouter une bonne dose de second degré, comme l’ont fait de nombreux internautes qui ne manquent décidément pas d’imagination.

Finally found the courage to do it 🥴 #silhouettechallenge hope you like it 🙈 pic.twitter.com/JhFwGWw1T4 — Melanious Fiona. (@NiSJonz) January 28, 2021