Des millionnaires changent d’identité pour recevoir le vaccin

Un couple de millionnaires, dont le mari a gagné plusieurs millions d’euros rien qu’en 2019, risque la prison pour avoir changé d’identité afin de recevoir une dose du vaccin Moderna.

Depuis quelques jours, Rodney et Ekaterina Baker, respectivement ex-PDG d’une chaîne de casino canadienne et actrice, sont dans l’œil du cyclone. Et pour cause, ce couple de millionnaires a été arrêté après s’être rendu en jet privé, sans se placer en quarantaine, dans un petit village canadien pour se faire vacciner. Pour y arriver, les deux tourtereaux ont changé d’identité et se sont fait passer pour des travailleurs locaux.

Comme le rapporte CNN, les Baker se sont fait vacciner dans un centre de vaccination mobile destiné à la population indigène, prioritaire car particulièrement touchée par la pandémie. Ils ont été arrêtés à l’aéroport de Whitehorse, alors qu’ils tentaient de rentrer chez eux. Ils ont été dénoncés par des locaux qui se sont rendu compte de la supercherie.

« Un comportement inacceptable »

« Je suis indigné par ce comportement égoïste, et je suis choqué que ces gens puissent mettre en danger leurs compatriotes canadiens », a déploré John Streicker, un ministre local. « Des rapports affirment que ces personnes ont menti et ont violé les mesures d’urgence pour leur propre avantage, ce qui est inacceptable en tout temps, et encore plus en période de crise sanitaire ».

Pour leurs actes, les Baker risquent jusqu’à six mois de prison. D’après The Guardian, ils ont également reçu une amende de 1.800$ (1.500€).