Comment le télétravail peut faire voler en éclats la paix au sein d’un couple

Nous sommes beaucoup à avoir connu les joies du télétravail en famille depuis le début de la pandémie; les réunions et appels urgents de chaque partenaire du couple rythmant les journées de l’autre. Une véritable menace pour la paix des ménages. Un sujet sur lequel s’est penchée une équipe de chercheurs américains, qui révèle qu’empêcher son partenaire de réaliser ses objectifs crée forcément une réaction émotionnelle négative.

Si certains couples n’ont pas été contraints de travailler ensemble pendant le confinement, d’autres ont en revanche été obligés d’utiliser les moyens du bord pour partager un espace de travail à domicile… avec tout ce que cela comporte. Et trouver une harmonie durant cette cohabitation forcée n’a pas forcément été chose facile, davantage encore lorsque les enfants n’allaient plus à l’école. Partage des tâches, productivité au travail, routine quotidienne perturbée : les sources potentielles de conflit se sont révélées nombreuses pendant cette période de distanciation sociale; amenant parfois chacun à se poser cette question : « Pourquoi considère-t-il/elle que son travail est plus important que le mien ? ».

Eviter de perturber sa routine

Une équipe de chercheurs de la West Virginia University, elle-même confrontée à ce problème durant le premier confinement, s’est intéressée à ce sujet sous le prisme de la théorie de la turbulence relationnelle, qui soutient que les transitions ou les périodes d’instabilité peuvent créer des tensions au sein d’une relation. L’étude a porté sur 165 personnes mariées âgées de 18 à 74 ans, et s’est concentrée sur la façon dont leurs partenaires ont perturbé leurs activités quotidiennes en avril 2020. Les auteurs ont notamment cherché à mesurer le niveau d’accord entre les partenaires, et leur ressenti en cas de routine perturbée.

Publiés dans la revue Communication Research Reports, leurs travaux suggèrent que les maris et épouses qui ont vu leur routine quotidienne perturbée ont ressenti des émotions négatives à leur égard, et ont perçu leur mariage comme tourmenté. La tristesse et la colère sont apparues comme les principales émotions négatives ressenties à l’égard de leur partenaire. Le tout rendant bien évidemment la relation plus chaotique que d’ordinaire.

« Lorsque vous empêchez votre partenaire de réaliser ses objectifs ou que vous perturbez sa routine quotidienne, il y aura des réactions émotionnelles. Sur la base de nos découvertes, davantage d’interférences de votre conjoint peuvent générer de la tristesse et de la colère. Cela peut vous conduire à percevoir votre relation comme tumultueuse », explique Kevin Knoster, principal auteur de l’étude.

Des conseils pour renverser la situation

Le chercheur précise toutefois que pour renverser la situation, et faire en sorte que les émotions ressenties soient positives, les partenaires devraient soutenir les objectifs de l’autre, adapter leur routine, respecter les horaires de l’autre, tenter de prendre du recul au cours de la journée, et, pourquoi pas, apprendre à travailler ensemble.

Des conseils à prendre en compte à l’heure où de nombreux pays à travers le monde songent à reconfiner leurs populations, quand cela n’a pas déjà été fait.