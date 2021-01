Au Japon, ce bar n’est ouvert que pour les personnes voulant boire seules

On s’adapte comme on peut à la pandémie de Covid-19. Au Japon, un intrigant bar où il est seulement possible de boire seul va ouvrir ses portes le 5 février prochain dans la ville d’Hako­date, au nord du pays.

Nommé Juden High­ball, ce bar permet aux Japonais de respecter les règles de distanciation sociale. Chaque table est en effet individuelle et chaque siège dispose d’une tablette pour passer facilement sa commande au bar.

Avec ce bar, les propriétaires espèrent lancer un nouveau concept qui durera bien après la pandémie. Ils estiment en effet que leur établissement sera toujours fréquenté par des introvertis à la recherche d’un peu de solitude.

Etat d’urgence

Alors que le pays avait été jusqu’ici relativement épargné par la pandémie, le Japon connaît depuis quelques semaines une envolée de nouveaux cas et de décès. 3.536 nouveaux cas et 94 décès à cause du coronavirus ont ainsi été recensés dans le pays au cours des dernières 24 heures.

A quelques mois des Jeux Olympiques, les frontières du Japon sont d’ailleurs toujours fermées à la quasi-totalité des étrangers. L’état d’urgence est en vigueur à Tokyo et dans d’autres parties du pays jusqu’au 7 février au moins.