VIDEO. Les impressionnantes images de la fin de cavale de deux prisonniers

Les forces de l’ordre de Coolidge, en Arizona, ont dévoilé les images de l’arrestation de deux fugitifs pourchassés depuis quelques jours.

Ce sont des images que l’on croirait sorties d’un film d’action américain et pourtant, elles sont bel et bien réelles. Ce 28 janvier dans l’après-midi, des policiers américains ont mis fin à la cavale de John Charpiot et David Harmon, deux détenus américains qui s’étaient échappés de leur prison de Florence, aux Etats-Unis, le 23 janvier dernier.

Dans une vidéo dévoilée par les forces de l’ordre, on peut voir plusieurs policiers poursuivre les deux détenus dans des champs. Avant de finalement arriver à leur hauteur et de les immobiliser à l’aide de leur Taser.

Une arrestation à 70.000 $

John Charpiot et David Harmon avaient été condamnés à respectivement 35 et 100 ans de prison pour des faits de pédophilie, kidnappings et vols. Ils avaient utilisé des outils volés dans un hangar fermé de la prison pour couper la clôture de l’établissement pénitentiaire et prendre la fuite.

D’après la police, il a fallu un avis de recherche, 110 heures d’enquête et plus de 800 perquisitions pour arrêter les deux fugitifs. Dix minutes avant leur arrestation, les fuyards avaient été localisés par Joe Marquez, un témoin qui a par hasard croisé leur chemin. Ce dernier pourrait d’ailleurs toucher la coquette somme de 70.000$ (58.000€), une récompense promise à quiconque aiderait à arrêter les deux hommes.